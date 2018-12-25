Кремль отреагировал на отдых детей чиновников

Песков высказался о поездке детей чиновников в Турцию

Кремль следит за скандалом вокруг поездки детей брянских чиновников в Турцию за счет благотворительного фонда. Об этом, как сообщает РБК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Несколько дней назад СМИ сообщили, что дети чиновников из Клинцов , в том числе дочь главы города Олега Шкуратова, побывали в турецком городе Демре за счет благотворительного фонда, который возглавляет вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова Марина.

«Надо понимать, что речь не идет о бюджетных деньгах», — отметил Песков.

По его словам, Кремль узнал о скандале из средств массовой информации, видит «весьма критическую» реакцию на него, «определенную дискуссию» и «определенные действия» по исправлению ситуации.

«Мы не сомневаемся, что фонд предпримет действия, чтобы эту ситуацию урегулировать», — подчеркнул он.

Два дня назад Марина Карлова заявила об искаженной подаче прессой информации о поездке детей чиновников в Турцию. По ее словам, в Демре, побратим Клинцов — малой родины ее убитого мужа, поехали «лучшие» дети, чтобы поучаствовать в открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника ему.