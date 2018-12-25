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Путин встретится с руководством Госдумы и Совфеда 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин встретится во вторник с руководством Госдумы и Совфеда, проведет встречи с лидерами парламентских фракций, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня запланирована встреча президента с руководством палат Федерального собрания. Традиционно в конце года такие встречи президент проводит. Выступят и глава Совета Федерации (Валентина — ред.) Матвиенко, глава Думы (Вячеслав — ред.) Володин, председатель комитета СФ по международным делам (Константин — ред.) Косачев, председатель комитета ГД по природным ресурсам (Николай — ред.) Николаев. Традиционно состоится обмен мнениями в свободном формате", — сказал Песков.
"После этого президент проведет также отдельные встречи с главами фракций — беседа с (Сергеем — ред.) Неверовым, (Геннадием — ред.) Зюгановым, (Владимиром — ред.) Жириновским и (Сергеем — ред.) Мироновым", — добавил он.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Комитет Совета Федерации по международным делам , Госдума , Совет Федерации
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