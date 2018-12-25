Путин встретится с руководством Госдумы и Совфеда

"В течение дня запланирована встреча президента с руководством палат Федерального собрания. Традиционно в конце года такие встречи президент проводит. Выступят и глава Совета Федерации (Валентина — ред.) Матвиенко, глава Думы (Вячеслав — ред.) Володин, председатель комитета СФ по международным делам (Константин — ред.) Косачев, председатель комитета ГД по природным ресурсам (Николай — ред.) Николаев. Традиционно состоится обмен мнениями в свободном формате", — сказал Песков.

"После этого президент проведет также отдельные встречи с главами фракций — беседа с (Сергеем — ред.) Неверовым, (Геннадием — ред.) Зюгановым, (Владимиром — ред.) Жириновским и (Сергеем — ред.) Мироновым", — добавил он.