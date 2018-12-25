Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле подтвердили подготовку визита Абэ 

Российская Газета + ещё 2 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию по-прежнему на повестке, в Кремле к нему готовятся, но сроки пока не определены.
"Когда будет конкретика, мы вам сообщим", — рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Визит в стадии подготовки, — уточнил он. — Модальности, в том числе по датам, находятся в стадии согласования".
На вопрос, идет ли речь о январе-феврале, представитель Кремля заметил: "Пока не могу сказать".
Газета "Санкэй" ранее назвала дату визита японского премьера — 21 января.
Российская Газета: последние новости
Лукашенко заявил о всестороннем характере белорусско-российских отношений Новак: РФ гарантирует поставки газа в Европу при любых обстоятельствах Сын Каддафи попросил помощи у Путина в разрешении кризиса в Ливии
Политика , Синдзо Абэ , Дмитрий Песков , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Британия обвинит Россию в крупнейшем авиаколлапсе
Россиянам разрешили «шпионскую» технику25
Свистопляска у моста: Киев пожертвует британцами6
Минобороны выпустило юмористический календарь40
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
04:44
Рынска открестилась от развода Собчак и Виторгана
Шоу-бизнес
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:54
Худрук раскачала зал, пока дети выступали
Общество
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
01:26
Людьми играли в боулинг на корпоративе в Казани
Общество
00:57
Бутырку могут превратить в культурный центр
Новости Москвы Общество
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
04:42
«В жизни раз бывает 70 лет»: как ограбили Пугачеву
Шоу-бизнес Статьи
00:56
Против Талькова возбудили дело
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение