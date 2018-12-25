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Рябков заявил о востребованности встречи Путина и Трампа 

News.ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Reuters
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что встреча между президентами России и США Владимиром Путиным в 2019 году востребована. Однако, по его словам, Москва не собирается напрашиваться Вашингтону в партнёры.
«Мы считали и продолжаем считать, что полноформатный контакт с фиксированной повесткой дня и с участием делегаций с обеих сторон нужен. Это тот уровень и та форма работы, которая сейчас крайне востребована», — заявил Рябков в интервью РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп рассказал, что одобряет союзничество с другими странами, но ему не нравится, когда коллеги начинают злоупотреблять их дружбой.
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Политика , США , Сергей Рябков , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Москва
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