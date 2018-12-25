Вряд ли найдется хоть кто-то, кто станет спорить с тем, что Россию и Белоруссию связывают особые союзнические отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященном сотрудничеству с Россией, сообщил, что в Москве уже не воспринимают отношения с Минском как братские, и в этой связи назвал Россию "ключевым внешним партнером". Как сообщила президентская пресс-служба, 25 декабря глава белорусского государства совершит рабочий визит в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее Лукашенко анонсировал главную тему переговоров на высшем уровне — вопрос компенсации Минску потерь в связи с реализацией Москвой нефтяного налогового маневра.
"Здесь не нужно из контекста выдергивать подобные заявления", — сказал Песков, добавив, что не думает, что в Москве или в Минске "найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-факто и де-юре наличие особых союзнических отношений между двумя государствами".