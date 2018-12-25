Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков посоветовал не вырывать слова Лукашенко из контекста 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вряд ли найдется хоть кто-то, кто станет спорить с тем, что Россию и Белоруссию связывают особые союзнические отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященном сотрудничеству с Россией, сообщил, что в Москве уже не воспринимают отношения с Минском как братские, и в этой связи назвал Россию "ключевым внешним партнером". Как сообщила президентская пресс-служба, 25 декабря глава белорусского государства совершит рабочий визит в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Ранее Лукашенко анонсировал главную тему переговоров на высшем уровне — вопрос компенсации Минску потерь в связи с реализацией Москвой нефтяного налогового маневра.
"Здесь не нужно из контекста выдергивать подобные заявления", — сказал Песков, добавив, что не думает, что в Москве или в Минске "найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-факто и де-юре наличие особых союзнических отношений между двумя государствами".
Последние новости
Посольство РФ прокомментировало прибытие корабля Британии в Одессу Запад ждет вторжения "вежливых людей" Американское СМИ: разговор Трампа и Эрдогана привел к "катастрофе"
Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Британия обвинит Россию в крупнейшем авиаколлапсе
Россиянам разрешили «шпионскую» технику25
Свистопляска у моста: Киев пожертвует британцами6
Минобороны выпустило юмористический календарь40
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
04:44
Рынска открестилась от развода Собчак и Виторгана
Шоу-бизнес
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
01:26
Людьми играли в боулинг на корпоративе в Казани
Общество
00:57
Бутырку могут превратить в культурный центр
Новости Москвы Общество
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
04:42
«В жизни раз бывает 70 лет»: как ограбили Пугачеву
Шоу-бизнес Статьи
00:56
Против Талькова возбудили дело
Шоу-бизнес Происшествия
05:21
Росгвардия выпустила клип на песню Last Christmas
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение