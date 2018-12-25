Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аксенов пригласил Асада на ЯМЭФ-2019 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
Власти Республики Крым пригласили президента Сирии Башара Асада на V Ялтинский международный экономический форум, который состоится в апреле 2019 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции во вторник.
"Мы его (Асада — ред.) пригласили, но он не обещал (приехать — ред.). Я не могу говорить за главу другого государства. В любом случае официальное приглашение мною сделано. Как получится у сирийского лидера, будем знать в ближайшее время", — сказал Аксенов.
Он также отметил большое значение Ялтинского форума для продвижения политической и экономической повестки Крыма на международной арене. "Общий эффект от ЯМЭФ достигнут. Так, по итогам четырех форумов в общей сложности предприятия, которые подписали соглашения, создали 15 тысяч рабочих мест", — добавил глава РК.
Ялтинский международный экономический форум — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Республике Крым. В 2019 году ЯМЭФ пройдет с 17 по 20 апреля. Ожидается, что в мероприятии примут участие 3 тыс. человек из более чем 100 стран. Статус почетных делегаций планируется присвоить делегациям из Франции и Сирии.
РИА Новости Крым: последние новости
Верхом на коне и с шампанским: Поклонская поздравила россиян с Новым годом Аксенов назвал истинную цену украинских провокаций РФ надеется, что Израиль и Турция признают Крым российским - Песков
Комментарии2
Политика , Башар Асад , Республика Крым , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Британия обвинит Россию в крупнейшем авиаколлапсе
Россиянам разрешили «шпионскую» технику23
Свистопляска у моста: Киев пожертвует британцами5
Минобороны выпустило юмористический календарь32
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
04:44
Рынска открестилась от развода Собчак и Виторгана
Шоу-бизнес
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
01:26
Людьми играли в боулинг на корпоративе в Казани
Общество
00:57
Бутырку могут превратить в культурный центр
Новости Москвы Общество
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
04:42
«В жизни раз бывает 70 лет»: как ограбили Пугачеву
Шоу-бизнес Статьи
00:56
Против Талькова возбудили дело
Шоу-бизнес Происшествия
05:21
Росгвардия выпустила клип на песню Last Christmas
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение