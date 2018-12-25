Аксенов пригласил Асада на ЯМЭФ-2019

Власти Республики Крым пригласили президента Сирии Башара Асада на V Ялтинский международный экономический форум, который состоится в апреле 2019 года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции во вторник.

"Мы его (Асада — ред.) пригласили, но он не обещал (приехать — ред.). Я не могу говорить за главу другого государства. В любом случае официальное приглашение мною сделано. Как получится у сирийского лидера, будем знать в ближайшее время", — сказал Аксенов.

Он также отметил большое значение Ялтинского форума для продвижения политической и экономической повестки Крыма на международной арене. "Общий эффект от ЯМЭФ достигнут. Так, по итогам четырех форумов в общей сложности предприятия, которые подписали соглашения, создали 15 тысяч рабочих мест", — добавил глава РК.

Ялтинский международный экономический форум — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Республике Крым. В 2019 году ЯМЭФ пройдет с 17 по 20 апреля. Ожидается, что в мероприятии примут участие 3 тыс. человек из более чем 100 стран. Статус почетных делегаций планируется присвоить делегациям из Франции и Сирии.