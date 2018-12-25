Россия отказалась «напрашиваться в партнеры» США

«Мы считали и продолжаем считать, что полноформатный контакт с фиксированной повесткой дня и с участием делегаций с обеих сторон нужен. Это тот уровень и та форма работы, которая сейчас крайне востребована», — сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что Россия неоднократно выражала готовность сотрудничать с США, но у Вашингтона «нет политической воли работать равноправно и взаимоуважительно с нами». При этом Рябков отметил, что в «партнеры мы не напрашиваемся: не в большей мере чем США, мы заинтересованы в том или ином канале диалога».