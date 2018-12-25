Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия отказалась «напрашиваться в партнеры» США 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 2019 году будет крайне востребована, но напрашиваться в партнеры к Вашингтону Москва не станет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы считали и продолжаем считать, что полноформатный контакт с фиксированной повесткой дня и с участием делегаций с обеих сторон нужен. Это тот уровень и та форма работы, которая сейчас крайне востребована», — сказал Рябков, передает РИА «Новости».
Дипломат отметил, что Россия неоднократно выражала готовность сотрудничать с США, но у Вашингтона «нет политической воли работать равноправно и взаимоуважительно с нами». При этом Рябков отметил, что в «партнеры мы не напрашиваемся: не в большей мере чем США, мы заинтересованы в том или ином канале диалога».
Напомним, в ноябре Трамп отменил полноценную встречу с Путиным перед самым саммитом G20 в связи с украинской провокацией в Керченском проливе. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что легче всего российскому и американскому лидерам встретиться на международном саммите, но ближайший будет только через полгода.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минск подтвердил визит Лукашенко в Россию 25 декабря Сын Каддафи попросил поддержки у России Валуев посетовал на «чиновничий дебилизм»
Комментарии
Политика , Сергей Рябков , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне147
Против Талькова возбудили дело12
Пока вы спали: Как выживают россияне131
«Стрельба глазами — тайное оружие Кремля»1
В порт Мариуполя зайдет корабль НАТО483
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:57
Бутырку могут превратить в культурный центр
Новости Москвы Общество
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
00:56
Против Талькова возбудили дело
Шоу-бизнес Происшествия
05:21
Росгвардия выпустила клип на песню Last Christmas
Общество
00:45
Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне
Политика Общество
00:52
Самозванка развлекла пассажиров стриптизом
Общество Происшествия
00:37
Ступени храма МО отольют из трофейной техники вермахта
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение