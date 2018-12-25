Россия ответила на ультиматумы США по ДРСМД

«Неужели всерьез могут думать, что Россия может следовать разного рода американским ультиматумам? Я исключаю такой алгоритм действий с нашей стороны, даже в ситуации, когда мы имели бы какие-то шероховатости, с точки зрения своей линии или своей аргументации», — сказал Рябков.

По его словам, у России полностью открытая позиция, ей не в чем себя упрекнуть, и выполнять американские ультиматумы — «просто немыслимая опция для нас».