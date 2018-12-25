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Россия ответила на ультиматумы США по ДРСМД 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Москва не собирается следовать ультиматумам США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА «Новости».
«Неужели всерьез могут думать, что Россия может следовать разного рода американским ультиматумам? Я исключаю такой алгоритм действий с нашей стороны, даже в ситуации, когда мы имели бы какие-то шероховатости, с точки зрения своей линии или своей аргументации», — сказал Рябков.
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По его словам, у России полностью открытая позиция, ей не в чем себя упрекнуть, и выполнять американские ультиматумы — «просто немыслимая опция для нас».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению обязательств по договору. Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и НАТО дали России «последний шанс» начать выполнять обязательства по договору.
Комментарии41
Политика , Армия , Видео , Сергей Рябков , Йенс Столтенберг , МИД , НАТО , РИА Новости , Москва , США
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