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Кадыровского министра поймали на лени 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров поздравил начальника СОБР «Терек» и службы безопасности главы республики Рамзана Кадырова — Абузайда Висмурадова — с днем рождения, просто скопировав текст поздравления прошлого года. Внимание на это обратил портал «Кавказ. Реалии».
Поздравление Умаров разместил на своей странице в Instagtram. Текст, написанный от лица главы Чечни, сопровождает фотографию, на которой Висмурадов запечатлен вместе с Умаровым. При этом годом ранее аналогичное послание, опубликованное на странице министра в соцсети, сопровождалось совместным фото Висмурадова с самим Кадыровым.
Как отмечает портал, подобная «автоматическая неоригинальность», которую продемонстрировал Умаров, идет вразрез с принятыми в кругу главы Чечни традициями и «может пролить свет на то, насколько "теплыми" на самом деле являются отношения» в команде Кадырова.
В середине ноября чеченский лидер сообщил, что его аккаунт в Instagram разблокировали спустя 11 месяцев блокировки и разместил на своей странице публикацию, посвященную пистолету. Однако спустя несколько часов оказалось, что учетная запись Кадырова была временно восстановлена по ошибке, и страницу снова удалили.
Страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы в конце 2017 года из-за санкций, введенных против него правительством США.
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Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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