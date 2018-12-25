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Милонов предложил переселить «Дом-2» на Новую Землю 

News.ru 55 минут назад
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Единоросс Виталий Милонов предложил новое место для съёмок телепрограммы «Дом-2». По мнению депутата, участников реалити-шоу надо переселить на архипелаг в Северном Ледовитом океане.
«Выгнать их и запретить Московской области давать площадку, Тульской, Тверской. Пускай они снимают на Новой Земле, где происходили испытания ядерного оружия. Там им самое место», — заявил Милонов в интервью Агентству городских новостей «Москва».
Как писал News.ru, в конце июля стало известно, что через участок около посёлка Летова Роща в ТиНАО, где расположена знаменитая на всю страну телестройка, пройдёт автомагистраль из Саларьево в Марьино. Впрочем, порадоваться этой новости россияне толком не успели: в пресс-службе телеканала ТНТ, который занимается производством «Дома-2», сразу заявили, что реалити-шоу закрывать не планируют и новые выпуски программы продолжат выходить в эфир.
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Политика , Виталий Милонов , АГН "Москва" , Московская область
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