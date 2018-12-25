Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять видеоролик про «борт номер один»

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного 15-летнего Арслана Кайпкулова, который мечтал снять видеоролик про "борт номер один" — Ил-96-300.

Во вторник Арслану, прилетевшему в Москву из Башкирии с мамой, была организована экскурсия по самолету президента, по итогам которой он поделился с журналистам впечатлением.

"Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь", — сказал он.

По словам мальчика, его мечта исполнилась.

5 декабря во время посещения форума добровольцев России Путин осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребёнка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду.

Путин тогда собрал все пять конвертов, которые к тому моменту оставались на стенде. До этого президент помог воплотиться в реальность мечты девочки Вероники, которая хотела увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей Вероника побывала на экскурсии по киностудии "Мосфильм". Затем осуществилась мечта мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Ему была организована экскурсия на вертолете.

В прошлый четверг сбылась мечта семнадцатилетней Регины — она взяла интервью у президента РФ.