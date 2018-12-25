Правила оплаты отопления изменятся

Конституционный суд встал на сторону жителей Таганрога Канаша , пожаловавшихся на необоснованное взимание с них платы за отопление. Собственники квартир установили в них автономные газовые котлы, а платили и за них, и за основные сети отопления. Опротестовать такую, по их мнению несправедливость, в местных судах у них не получилось. Там указали, что нет механизма отдельного расчета для помещений в многоквартирном доме, которые отключены от центрального отопления.

Конституционный суд России признал положение, которое не позволяет гражданам с автономными отопительными системами в квартирах раздельно вносить плату за индивидуальное отопление и отопление общедомового имущества, не соответствующим главному закону страны, сообщается на сайте Конституционного суда.

Судьи постановили разделить оплату за индивидуальное и централизованное отопление. Теперь правительство должно внести необходимые изменения в правила.