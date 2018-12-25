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Якутия хочет развивать отношения с Южной Кореей, сотрудничая в IT-проектах 

РИА Новости 1 час назад
Власти Республики Саха (Якутия) хотят восстановить былую активность и наращивать отношения с Южной Кореей, сотрудничая главным образом в реализации высокотехнологичных проектов, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Айсен Николаев.
"Что касается Кореи, то мы намерены активизировать наши отношения. В первую очередь, по реализации высокотехнологичных проектов. В области IT, инновационных производств задел для сотрудничества есть, но весь тот потенциал, который в свое время был, мы должны восстановить и наращивать. К сожалению, в последние годы наблюдался определенный застой", — сказал Николаев.
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Политика , Видео , Айсен Николаев , РИА Новости , Южная Корея , Республика Саха (Якутия)
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