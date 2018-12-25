Отец Бутиной прокомментировал продление срока ее содержания в «одиночке»

МОСКВА , 25 дек — РИА Новости . Причину продления срока содержания в одиночной камере Марии Бутиной, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом, никому не объясняют, сообщил журналистам отец россиянки Валерий Бутин.

Об очередном продлении срока содержания Бутиной в «одиночке» американской тюрьмы ранее РИА Новости рассказал советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков.

"Не принято объяснять, почему продляют. Продляют, и все. Не объясняют они ни адвокатам, ни сотрудникам посольского отдела", — сказал Бутин.

Он уточнил, что ближайшее рассмотрение смены режима будет в четверг, но, по его словам, предугадать результат рассмотрения невозможно.

Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Ее обвиняли в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США , а также непосредственно в работе иностранным агентом.

Обвинение предполагает, что Бутина пыталась налаживать в США связи с целью продвижения российско-американских отношений и с этой целью завязывала контакты с американскими гражданами. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы. Сделка с судом означает, что ей грозит максимум 5 лет тюрьмы, причем в реальности срок может быть значительно меньше.