Отец Бутиной прокомментировал продление срока ее содержания в «одиночке» 

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Причину продления срока содержания в одиночной камере Марии Бутиной, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом, никому не объясняют, сообщил журналистам отец россиянки Валерий Бутин.
Об очередном продлении срока содержания Бутиной в «одиночке» американской тюрьмы ранее РИА Новости рассказал советник-посланник посольства РФ в США Сергей Трепелков.
"Не принято объяснять, почему продляют. Продляют, и все. Не объясняют они ни адвокатам, ни сотрудникам посольского отдела", — сказал Бутин.
Он уточнил, что ближайшее рассмотрение смены режима будет в четверг, но, по его словам, предугадать результат рассмотрения невозможно.
Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Ее обвиняли в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом.
Обвинение предполагает, что Бутина пыталась налаживать в США связи с целью продвижения российско-американских отношений и с этой целью завязывала контакты с американскими гражданами. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы. Сделка с судом означает, что ей грозит максимум 5 лет тюрьмы, причем в реальности срок может быть значительно меньше.
По словам президента России Владимира Путина, для обвинений в адрес россиянки Марии Бутиной в США нет никаких оснований, ей не в чем признаваться, так как никаких заданий госорганов РФ она не выполняла. Глава государства подчеркнул, что в России будут следить за этой ситуацией и соответствующим образом оказывать поддержку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что власти США вынудили Бутину расписаться под нелепыми обвинениями, создав невыносимые условия содержания и угрожая длительным тюремным сроком.