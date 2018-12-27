Россиянка Мария Бутина пожаловалась на холод и отсутствие отопления в одиночной камере, говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в США по итогам очередного визита дипломатов к ней.
Ранее сообщалось, что срок содержания россиянки в одиночной камере в американской тюрьме в очередной раз продлён.
"В отношении россиянки уже 36 дней подряд продолжает применяться режим административной сегрегации. В общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев. Мария посетовала на холод в камере — тюремные власти так и не включили отопление", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что Бутина держится стойко и не теряет надежду на возвращение на Родину и воссоединение с семьей.
"Потребовали от администрации тюрьмы гуманного обращения с Марией Бутиной. Продолжаем добиваться ее скорейшего освобождения", — сказано в заявлении.
Кроме того, дипломаты поздравили Бутину с наступающим новым годом и Рождеством, передали ей "самые теплые пожелания от всех соотечественников, сопереживающих ей в непростой ситуации, вызванной произволом американских властей".
Бутина, обвиняемая в США в работе иностранным агентом, пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Ее обвиняли в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом.
Обвинение предполагает, что Бутина пыталась налаживать в США связи с целью продвижения российско-американских отношений и с этой целью завязывала контакты с американскими гражданами. Изначально ей грозило до 15 лет тюрьмы. Сделка с судом означает, что ей грозит максимум 5 лет тюрьмы, причем в реальности срок может быть значительно меньше.
По словам президента России Владимира Путина, для обвинений в адрес россиянки Марии Бутиной в США нет никаких оснований, ей не в чем признаваться, так как никаких заданий госорганов РФ она не выполняла. Глава государства подчеркнул, что в России будут следить за этой ситуацией и соответствующим образом оказывать поддержку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее подчеркнула, что власти США вынудили Бутину расписаться под нелепыми обвинениями, создав невыносимые условия содержания и угрожая длительным тюремным сроком.