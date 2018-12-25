Россия сможет обеспечить поставку газа в Европу независимо от Украины

Министр энергетики России Александр Новак пообещал обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия готова обеспечить поставку газа Европе по долгосрочным контрактам даже, если к концу 2019 года не удастся договориться с Украиной по транзиту топлива.

Как он рассказал газете «Коммерсант» , европейские потребители будут обеспечены необходимым объемом «голубого топлива», Россия это гарантирует.

«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам», — подчеркнул министр.

По словам Новака, наладить диалог с Киевом мешают судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» по поставкам и транзиту газа из РФ.

«"Газпром" готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны», — добавил Новак.

Министр энергетики РФ пояснил, что в переговорах важным вопросом является объем транзита российского топлива, который может пойти через соседнюю страну после 2019 года, если новый контракт будет заключен.