Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия сможет обеспечить поставку газа в Европу независимо от Украины 

ТК «Звезда» + ещё 6 35 минут назад
Фото: Gazprom, Globallookpress
Министр энергетики России Александр Новак пообещал обеспечить поставку газа по долгосрочным контрактам в Европу.
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия готова обеспечить поставку газа Европе по долгосрочным контрактам даже, если к концу 2019 года не удастся договориться с Украиной по транзиту топлива.
Как он рассказал газете «Коммерсант», европейские потребители будут обеспечены необходимым объемом «голубого топлива», Россия это гарантирует.
«При любых обстоятельствах мы гарантируем поставку российского газа по подписанным "Газпромом" долгосрочным контрактам», — подчеркнул министр.
По словам Новака, наладить диалог с Киевом мешают судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» по поставкам и транзиту газа из РФ.
«"Газпром" готов как одну из опций рассматривать подписание мирового соглашения, которое бы удовлетворило обе стороны», — добавил Новак.
Министр энергетики РФ пояснил, что в переговорах важным вопросом является объем транзита российского топлива, который может пойти через соседнюю страну после 2019 года, если новый контракт будет заключен.
ТК «Звезда»: последние новости
Лукашенко отметил важность всесторонних отношений Москвы и Минска МИД РФ: сын Каддафи должен быть частью политического процесса в Ливии Глава Минфина объявил о необходимости реформировать Росстат
Комментарии2
Политика , Экономика , Александр Новак , Нафтогаз , Газпром , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бутину отказались освободить из изолятора11
В Москве заявили об аресте моряков НАТО697
Показавшую публике грудь депутатку избили94
Лукашенко посчитали иждивенцем81
«Эти стенания не имеют ни содержания, ни смысла»20
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
01:40
В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Армия
00:54
«Ребята, которые были в Турции — везде на первом плане»
Общество
03:06
Больше не «братья». Лукашенко сделал заявление по РФ
Политика В мире
00:38
Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»
Гаджеты Интернет
04:53
Стало известно о готовности Украины к нападению
Политика
00:58
«ВСУ устроили террор населения на границе с Крымом»
В мире Украина
06:27
Глава Росстата лишился поста
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение