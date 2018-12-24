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Эксперт оценил заявление об утрате Киевом документов об «украинском Крыме» 

РИА Новости 1 час назад
Политолог Александр Асафов прокомментировал телеканалу RT заявление бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, что из-за отмены договора о дружбе с Россией Киев может остаться без документа, подтверждающего "принадлежность Крыма Украине".
По мнению эксперта, бывшие украинские чиновники и государственные деятели пытаются набрать популярность, высказывая отличающиеся от позиции официального Киева мнения.
"Они это делают для придания себе репутационной важности. Подобные стенания не имеют ни содержания, ни смысла, кроме личного пиара господина Маломужа", — заявил Асафов.
Ранее Маломуж заявил, что выгодные для Киева положения договора о дружбе с Россией не стоило отменять. По его словам, без этого документа не останется ни одного подтверждения "украинской принадлежности" Крыма.
"Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией" — основополагающий документ в отношениях между Киевом и Москвой, который предполагает стратегическое партнерство. В одной из статей также есть пункт об уважении территориальной целостности друг друга.
В декабре президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора. В Кремле сомневаются, что такая инициатива принесет пользу украинцам, и назвали решение киевских властей опрометчивым.
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Комментарии11
Политика , Видео , В мире , Петр Порошенко , Russia Today , Республика Крым
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