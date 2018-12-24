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Посольство упрекнуло Мэй за нападки на Россию в канун Рождества 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Посольство России в Лондоне выразило сожаление из-за антироссийского выпада в рождественском обращении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает ТАСС.
В российской дипмиссии заявили, что удивлены похвалой Мэй в адрес британских военных за защиту страны от России. Попыток нарушения воздушного пространства и территориальных вод Великобритании со стороны России не было, подчеркнули в посольстве.
В сообщении российских дипломатов также напоминается о рекламе "перехватов" Британией российских кораблей и воздушных судов, которые либо проводили мирные тренировки, либо мирно проходили Ла-Манш.
"Остается сожалеть, что даже наступающее Рождество используется руководством Великобритании как повод для нагнетания антироссийских настроений", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Лондон ни разу не предъявлял Москве официальные претензии из-за нарушения Россией британского суверенитета.
Ранее Мэй похвалила британских военных за защиту от "вторжения России".
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Комментарии1
Политика , В мире , Тереза Мэй , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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