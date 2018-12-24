На работу в администрацию президента может перейти политтехнолог Вячеслав Смирнов

По информации источников «Газеты.Ru», работавший над губернаторской кампанией в Приморье политтехнолог Вячеслав Смирнов может перейти на работу в администрацию президента . Предположительно, он будет заниматься мониторингом региональных кампаний, а также развитием партийной системы. Помимо работы политтехнологом Смирнов известен своей активной деятельностью в различных малых партиях, а также как помощник Андрея Богданова в масонской Великой ложе России

В ближайшее время на работу в управление по обеспечению деятельности госсовета администрации президента может перейти политтехнолог Вячеслав Смирнов, стало известно «Газете.Ru» со слов осведомленного источника, близкого к Кремлю. Эту информацию также подтвердил источник издания в самой администрации президента. Предполагается, что политический консультант выйдет на ставку главного советника управления.

Близкий к Кремлю источник издания говорит, что Смирнов, скорее всего, будет заниматься мониторингом региональных избирательных кампаний. От него также можно ждать предложений по изменению и развитию партийной системы.

Согласно указу Владимира Путина , на управление по обеспечению деятельности Госсовета возложены функции «обеспечения взаимодействия президента Российской Федерации с экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов».

Именно сотрудники этого подразделения наиболее тесно пересекаются с процессом выборов.

Официально АП не ведет избирательные кампании, однако ее внутриполитический блок фактически ответственен за выборы губернаторов и федеральные кампании. Например, неформальным куратором президентской кампании этого года в политических кулуарах называли ответственного за внутриполитический блок первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко

Кроме того, сотрудники администрации президента тесно работают с партией власти «Единой Россией» . После реорганизации в АП управление по обеспечению деятельности госсовета как раз и курирует выборные процессы. Его возглавляет считающийся близким к Кириенко Александр Харичев

Конкуренция Харичева и главы управления внутренней политики Андрея Ярина была одной из основных кулуарных политических интриг этого года. До назначения на управление Госсовета, Харичев был заместителем Ярина, вследствие чего их полномочия пересекались. Ярин при этом считается не таким близким человеком к Кириенко, как Харичев. Собеседники «Газеты.Ru», работавшие по разным проектам с АП, говорили, что конкуренция двух чиновников была неминуемым следствием различий их характеров.

Теперь каждый из чиновников возглавляет свое управление. Но региональные кураторы остались в подчинении Ярина. Формально они должны заниматься мониторингом деятельности губернаторов вне выборов, но на деле пересечения с управлением Харичева все же происходят. Во время вторых туров губернаторских выборов Харичев поехал следить за ситуацией в Хабаровском крае, Ярин — во Владимирскую область. Впрочем, ни один из чиновников не смог помочь выиграть кандидату от власти.

Позже Харичев пристально следил за выборами в Приморье. Они закончились победой кандидата от Кремля Олега Кожемяко

Вячеслав Смирнов, по информации «Газеты.Ru», также принимал участие в кампании Приморского края в качестве политтехнолога.

До этого, еще летом, он работал в Новосибирской области. Напомним, что губернатор этого региона Андрей Травников был спасен от сложной кампании благодаря отказу главы Новосибирска Анатолия Локтя от выдвижения своей кандидатуры. По информации «Газеты.Ru», Смирнов активно участвовал в кампании Травникова.

Долгое время эксперт был соратником политконсультанта и политика Андрея Богданова, который даже участвовал в выборах президента 2008 года при поддержке «Демократической партии России». Сейчас Богданов возглавляет Коммунистическую партию социальной справедливости ( КПСС ), которая на региональных выборах периодически треплет нервы КПРФ.

Смирнов вслед за своим соратником также последовательно занимал посты в различных малых партиях.

Он входил в избирательные списки на региональных выборах от КПСС. До этого выдвигался и от «Демократической партии России», был кандидатом на выборы в Госдуму 2011 года от «Правого дела» и даже возглавлял центральный совет партии «Союз горожан».

Малые партии в администрации президента традиционно курировались отдельно от парламентских. По информации «Газеты.Ru», сейчас за ними присматривают именно в управлении по обеспечению деятельности Госсовета, а не как раньше в управлении внутриполитического блока. Кроме того, «Газета.Ru» ранее писала, что более активное участие малых партий в избирательном процессе — одна из обсуждаемых стратегий Кремля на будущие выборы в Госдуму. Хотя пока до окончательного решения еще далеко.

Коллеги Смирнова по политтехнологическому ремеслу в различное время рассказывали, что он, наравне с Богдановым, считается одним из лучших специалистов по сбору подписей для регистрации партий и кандидатов на выборах. Несколько лет назад Смирнов в качестве эксперта рассказывал «Газете.Ru» об этом процессе.

В интернете также можно найти упоминания про «Лохотрон Смирнова» — избирательную технологию конца 90-х, суть которой сводится к организации тотализатора на точный прогноз о выборах. Победа в нем дает шанс на участие в лотерее за ценные призы. При этом параллельно с лотереей шло распространение соцопросов с рейтингами кандидатов. В итоге избиратель ставил на лидера соцопросов и за него же голосовал.

Человек, работавший со Смирновым, подтверждает, что авторство технологии принадлежит именно ему. Однако собеседник «Газеты.Ru» указывает, что ничего, позволяющего назвать эту технологию «лохотроном», в ней нет. «Это просто был первый опыт применения формирующего опроса», — говорит коллега Смирнова. В дальнейшем эта технология использовалась многими специалистами на различных выборах.

Еще одной пикантной деталью биографии технолога является факт, что он занимал позицию помощника Андрея Богданова как «великого мастера» масонской Великой ложи России (ВЛР).

В разговоре с «Газетой.Ru» Богданов объяснял, что ВЛР — это такой клуб «молодых людей», в который входят политики, чиновники, певцы, бизнесмены и даже работники правоохранительных органов . Их принцип, с его слов: «Мы не захватываем мир, мы делаем мир лучше». В эту организацию входили многие известные люди России такие как писатель Лев Толстой , Александр Пушкин, Михаил Кутузов и другие.

Впрочем, близкий к Кремлю источник сомневается, что технолог Смирнов сможет продолжать эту «общественную деятельность» из-за нагрузки в администрации президента.

Сам Вячеслав Смирнов отказался комментировать информацию о своем назначении «Газете.Ru».