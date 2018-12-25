Глава Минфина объявил о необходимости реформировать Росстат

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, а также подчеркнул, что ведомство плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения.

По его словам, как считаются реальные доходы российских граждан, знает, наверное, только сам Росстат, потому что «качество счета этого показателя ужасно». Силуанов отметил, что Росстат до сих пор считает показатели вручную. Поэтому служба, уверен он, нуждается в реформах и обновлениях, так как пользуется устаревшими инструментами.

«Организация нуждается в реформировании. Там, конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы», — подчеркнул Силуанов.