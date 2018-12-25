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Глава Минфина объявил о необходимости реформировать Росстат 

ТК «Звезда» + ещё 4 50 минут назад
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Росстат нуждается в «серьезном реформировании» и обновлении команды.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, а также подчеркнул, что ведомство плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения.
По его словам, как считаются реальные доходы российских граждан, знает, наверное, только сам Росстат, потому что «качество счета этого показателя ужасно». Силуанов отметил, что Росстат до сих пор считает показатели вручную. Поэтому служба, уверен он, нуждается в реформах и обновлениях, так как пользуется устаревшими инструментами.
«Организация нуждается в реформировании. Там, конечно, нужно говорить об обновлении команды, об обновлении принципов и методов работы», — подчеркнул Силуанов.
Ранее стало известно, что новым главой Росстата станет руководитель департамента госуправления Минэкономразвития Павел Малков, поскольку его предшественник Александр Суринов, возглавляющий ведомство с 2009 года, был освобожден от должности по собственному желанию.
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Политика , Видео , Антон Силуанов , Александр Суринов , Росстат , Минэкономразвития , Минфин
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