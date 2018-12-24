Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что введение в России наказания за неуважение к власти в интернете оставит возможность конструктивно критиковать власть. Об этом пишет Daily Storm.
По ее словам, наказанию должны подвергаться только те, кто оскорбил чиновника.
«Речь идет о продуманных, серьезных оскорблениях. Никто не говорит о критике главы муниципального образования, губернатора, если он что-то сделал не так. Но не в оскорбительной форме. Например, «дебил» я недавно слышала», — сказала Матвиенко, комментируя поправки, внесенные в Госдуму 12 декабря группой сенаторов и депутатов.
Законопроект предполагает, что за публикацию в интернете материалов, выражающих «явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам госвласти», граждан будут штрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей.
Максимальное наказание составит 15 суток ареста.
Матвиенко также высказалась о законе об автономности Рунета. По ее словам, закон необходим, чтобы обезопасить Россию от кибератак и последствий возможного отключения от интернета.