Валентина Матвиенко рассказала о возможности конструктивно критиковать власть

По ее словам, наказанию должны подвергаться только те, кто оскорбил чиновника.

«Речь идет о продуманных, серьезных оскорблениях. Никто не говорит о критике главы муниципального образования, губернатора, если он что-то сделал не так. Но не в оскорбительной форме. Например, «дебил» я недавно слышала», — сказала Матвиенко, комментируя поправки, внесенные в Госдуму 12 декабря группой сенаторов и депутатов.

Законопроект предполагает, что за публикацию в интернете материалов, выражающих «явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам госвласти», граждан будут штрафовать на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

Максимальное наказание составит 15 суток ареста.

Матвиенко также высказалась о законе об автономности Рунета. По ее словам, закон необходим, чтобы обезопасить Россию от кибератак и последствий возможного отключения от интернета.