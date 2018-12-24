Стало известно о готовности Украины к нападению

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МИД не исключил, что в ближайшие дни ВСУ перейдут к боевым действиям 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Москва не исключает, что в ближайшие дни ВС Украины могут перейти к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"Киев уже не скрывает своих агрессивных намерений. Каждый день приходят новости об усиливающейся активности украинских военных вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, особенно на мариупольском и горловском направлениях", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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"Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям", — отмечают в ведомстве.
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