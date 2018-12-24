Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Александра Суринова от должности главы Росстата. Документ опубликован пресс-службой правительства.
«Освободить Суринова Александра Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения.
Другим распоряжением Медведев назначил новым главой ведомства Павла Малкова. Он с октября 2017 года был директором департамента государственного управления Минэкономразвития.
Суринов возглавлял Росстат с декабря 2009 года. В апреле 2017 года президент России Владимир Путин своим указом передал Росстат в ведение Минэкономразвития.