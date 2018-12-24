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Медведев освободил от должности главу Росстата 

Rambler News Service + ещё 8 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Александра Суринова от должности главы Росстата. Документ опубликован пресс-службой правительства.
«Освободить Суринова Александра Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения.
Другим распоряжением Медведев назначил новым главой ведомства Павла Малкова. Он с октября 2017 года был директором департамента государственного управления Минэкономразвития.
Суринов возглавлял Росстат с декабря 2009 года. В апреле 2017 года президент России Владимир Путин своим указом передал Росстат в ведение Минэкономразвития.
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Политика , Экономика , Дмитрий Медведев , Александр Суринов , Владимир Путин , Росстат , Минэкономразвития
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