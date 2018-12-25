Кремль отказал Эрдогану во встрече с Путиным

Турецкий лидер захотел съездить в Москву , чтобы поговорить с президентом России с глазу на глаз

"Я не располагают такой информацией", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее президент Турции заявил журналистам, что в ближайшие дни посетит Россию и встретится с Путиным. По его словам, сегодня-завтра его коллеги отправятся в Москву, чтобы обсудить события в Сирии.