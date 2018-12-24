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Аксенов назвал истинную цену украинских провокаций 

РИА Новости Крым + ещё 3 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Безопасность Крыма обеспечена в полном объеме, поэтому жителям и гостям полуострова не стоит опасаться украинских провокаций, которые Киев анонсирует на конец года. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции в Симферополе заявил глава РК Сергей Аксенов.
"Крымчане могут спать спокойно, — сказал он. — Уверен, что любому агрессору мы отпор дадим".
Аксенов выразил уверенность, что громкие заявления Киева останутся на словесном уровне и продолжения иметь не будут. При этом он подчеркнул, что все украинские провокации имеют четкую политическую линию. "Цена вопроса высока — президентское кресло", — добавил глава РК.
Ранее президент Украины Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области заявил, что Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Кроме того, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив с привлечением представителей ОБСЕ и других "международных партнеров" Киева.
Как сообщалось, 25 ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. В результате были задержаны за нарушение российской границы 24 члена экипажей, в том числе сотрудники СБУ.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что во время инцидента российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
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Политика , Александр Турчинов , Сергей Аксенов , Петр Порошенко , Владимир Путин , ОБСЕ , СБУ , Республика Крым , Симферополь
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