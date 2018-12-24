Аксенов назвал истинную цену украинских провокаций

Безопасность Крыма обеспечена в полном объеме, поэтому жителям и гостям полуострова не стоит опасаться украинских провокаций, которые Киев анонсирует на конец года. Об этом на ежегодной итоговой пресс-конференции в Симферополе заявил глава РК Сергей Аксенов

"Крымчане могут спать спокойно, — сказал он. — Уверен, что любому агрессору мы отпор дадим".

Аксенов выразил уверенность, что громкие заявления Киева останутся на словесном уровне и продолжения иметь не будут. При этом он подчеркнул, что все украинские провокации имеют четкую политическую линию. "Цена вопроса высока — президентское кресло", — добавил глава РК.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области заявил, что Киев перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Кроме того, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив с привлечением представителей ОБСЕ и других "международных партнеров" Киева.

Как сообщалось, 25 ноября три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. В результате были задержаны за нарушение российской границы 24 члена экипажей, в том числе сотрудники СБУ