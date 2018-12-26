Президент США Дональд Трамп с помощью поездки в Ирак пытается избежать критики за решение вывести американский воинский контингент из Сирии, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Трамп в среду посетил военных США в Ираке вместе с женой Меланьей в честь Рождества. Во время визита, о котором Белый дом не сообщал заранее, президент США заявил, что не планирует сокращать американский военный контингент в Ираке, несмотря на объявленный ранее вывод военных США из Сирии. Президент США заявил, что американцы при необходимости могут использовать Ирак как базу для действий в Сирии.
"Заявлением о возможности наносить удары по Сирии с территории Ирака Трамп пытается сбить накал критики в свой адрес за решение вывести из Сирии войска. Он не хочет быть обвиненным в самом страшном грехе — "забвении национальной безопасности" Для этого нужна была экспресс-поездка в Ирак", — написал Пушков в Twitter.