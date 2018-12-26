Пушков предположил, для чего Трамп посетил Ирак

Трамп в среду посетил военных США в Ираке вместе с женой Меланьей в честь Рождества. Во время визита, о котором Белый дом не сообщал заранее, президент США заявил, что не планирует сокращать американский военный контингент в Ираке, несмотря на объявленный ранее вывод военных США из Сирии. Президент США заявил, что американцы при необходимости могут использовать Ирак как базу для действий в Сирии.