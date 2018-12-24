Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва отреагировала на просьбу сына Каддафи к Путину 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Ben Curtis / AP
Москва считает, что никого нельзя лишать права участвовать в выборах. Так в МИД России прокомментировали просьбу к президенту РФ Владимиру Путину от сына свергнутого в 2011 году ливийского диктатора Муаммара Каддафи о политической поддержке, передает РИА Новости.
«Мы всех поддерживаем», — заявили в ведомстве.
Там также отметили, что сын Каддафи Сейф аль-Ислам должен быть частью политического процесса в Ливии.
Ранее 24 декабря стало известно, что 46-летний аль-Ислам, недавно вышедший из тюрьмы по амнистии, просит у Путина политической поддержки. Он передал российскому лидеру письмо, в котором раскрывает свое видение ситуации в Ливии и просит о поддержке своих политических амбиций. Отмачалось, что сын Каддафи собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые, по плану ООН, должны состояться в стране в 2019 году.
Муаммара Каддафи убили поддерживаемые НАТО повстанцы 20 октября 2011 года. После его смерти в Ливии началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент, а на западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.
Последние новости
Сын Каддафи попросил помощи у Путина Иностранцы вывели из России рекордную сумму Российские пенсионеры задолжали банкам 400 миллиардов рублей
Комментарии
Политика , Муаммар Каддафи , Владимир Путин , МИД , ООН , НАТО , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой348
Почетный член ФИДЕ замерз до смерти в Москве46
«Не просто Мария»30
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо20
Продажа билетов на концерт Пугачевой обернулась скандалом1
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:37
Вежливый медведь не стал штурмовать дом
Общество Происшествия
00:16
Жители Ямала увидели настоящего Деда Мороза
Общество
01:35
Турист накачался кокаином и скинулся с балкона отеля
Происшествия
00:35
Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой
Политика
00:49
В деле детей брянских чиновников появились важные детали
Общество
00:29
Россиянам напомнили о шестидневке
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение