Прецедент с патриархатом: обозначена «точка невозврата» в отношениях Украины и России

Оценка Лаврова предстоящих президентских выборов на Украине довольно точна — при нынешнем уровне русофобии страна столкнется с серьезными проблемами. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

"Даже если на Украине весной пройдут президентские выборы и поменяются первые лица во власти, то сам режим не изменится. Даже если страну возглавят люди, искренне желающие восстановить отношения с Россией, для этого режима такое уже невозможно. Впрочем, таких людей на политическом Олимпе Украины сегодня просто нет — русофобия в той или иной мере объединяет как сторонников президента Петра Порошенко, так и его оппозицию.

Практически все ведущие украинские политики поддержали Порошенко в атаках на Украинскую православную церковь Московского патриархата. То есть если эти люди придут к власти, что в политике по религии точно ничего не изменится — церковный прецедент был очень показательным. То же самое мы наблюдаем в политических и экономических вопросах, в отношении к войне в Донбассе. Сейчас в Украинском политикуме стратегическое расхождение лишь одно — кто будет грабить страну с апреля 2019 года. В отношениях с РФ же "точка невозврата" Украиной уже пройдена, действующий режим не способен двигаться в ином русле, кроме антироссийского", — отмечает аналитик.

"Нас, разумеется, не может не беспокоить обстановка, в которой идет подготовка к этим выборам. На Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает. По сути, она стала частью государственной политики".

И добавил: нынешние власти в Киеве руководствуются скорее не интересами Украины, а собственными амбициями и рекомендациями или даже прямыми указаниями иностранных государств.

"Страдают от этого рядовые украинцы. Неурегулированный внутренний конфликт на востоке Украины — тому подтверждение", — сказал министр.

"Большинство своих нынешних проблем Украина получила именно из-за политики русофобии. Это и уничтоженная экономика, и практически распавшееся государство, и критический отток населения. Это стратегические проблемы. Но нельзя сказать, что русофобии не было до 2014 года — нарастали лишь тенденции. Просто пять лет назад мы увидели переход от национализма к радикальному нацизму, но сами тенденции зарождались еще при президенте Кравчуке в начале 1990-х.

Проблема полной политической зависимости Украины тоже не преувеличена — теоретически, волевым решением страна может выйти из-под протектората США, если найдется достаточно сильный для этого политик. И здесь мы упираемся в проблему, что таких людей сейчас в стране просто нет. Практически все находящиеся у власти люди связывают в той или иной степени свое будущее с Соединенными Штатами — потеряны даже рычаги автономного управления страной. То есть теорию корректирует реальность — Украина останется полностью политически зависимым государством", — подчеркивает эксперт.

Цена независимости

Лавров вполне ожидаемо не стал комментировать, есть ли среди кандидатов на пост президента Украины лица, которые внушают надежду на улучшение отношений с Россией, подчеркнув, что выборы являются внутриукраинским делом. Москва традиционно подчеркивает, что не вмешивается в политику других стран. Тогда как США и ряд стран Европы регулярно заявляют, что Кремль пытается влиять на избирательные кампании в разных странах. Доказательств таким обвинениям еще ни разу никто не предоставил.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. Власти Украины после инцидента с задержанием их судов в районе Керченского пролива российскими пограничниками ввели военное положение в десяти областях, в частности, Запорожской, и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

"Есть на Украине и оппозиция — как внутренняя, так и внешняя. К примеру, оппоненты Порошенко сейчас имеют явно лидирующие позиции. Есть и антимайданная оппозиция, которая опирается на электорат юго-востока страны и используют пророссийские настроения. Но их влияние не особо велико. Если же говорить о внешней оппозиции, действующей на территории России, то она начала действовать очень поздно. Запрос на объединение был в 2014-м, а структуры Азарова-Олейника начали создаваться полтора года спустя. Возможности влиять на ситуацию упущены.

При этом нужно понимать, каким оппозиция видит будущее Украины. Что силы, действующие в Киеве, что вещающие из Москвы, представляют себе перспективы как возврат в прошлое, к временам до Майдана. А это уже просто невозможно — экономика уничтожена, страна политически разложилась, структуры управления государством разрушены. И для каких-то перемен любой силе потребуется серьезный ресурс. Возникает вопрос — где его взять?

У самой Украины такого ресурса нет, США и Европа к Украине в значительной степени интерес утратили — массированной поддержки уже ждать не придется. И любая оппозиция столкнется с тем же отсутствием ресурса для перемен. По самым грубым подсчетам чтобы сейчас на Украине стабилизировать ситуацию, создать новую экономику, восстановить управляемость страной, требуется от 50 млрд долларов ежегодно в течение 10 лет. Полтриллиона долларов — это огромная сумма, которую никто не даст, а сама Украина не изыщет.