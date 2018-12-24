Матвиенко назвала сроки обращения Путина к Федеральному собранию

«Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных обязательств и иных», — заявила Матвиенко.

На вопрос, почему президент не выступил с речью в конце этого года, председатель Совфеда попросила журналистов не строить конспирологических теорий.

"У президента есть обязательство ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию, что он регулярно и делает. Там не обозначено, что это должно быть перед новым годом, там нет дат", — пояснила Валентина Матвиенко.

В 2018 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в марте.

Послание президента — ежегодная речь, обращённая к членам парламента, в которой он оценивает положение дел в государстве и указывает основные направления политики руководства страны. Обязанность выступать с посланием закреплена в Конституции РФ.