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Матвиенко назвала сроки обращения Путина к Федеральному собранию 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: Москва24
Президент России Владимир Путин выступит с очередным посланием Федеральному собранию в первом квартале 2019 года, сообщает ТАСС. Об этом стало известно со слов председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на пресс-конференции.
«Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных обязательств и иных», — заявила Матвиенко.
На вопрос, почему президент не выступил с речью в конце этого года, председатель Совфеда попросила журналистов не строить конспирологических теорий.
"У президента есть обязательство ежегодно выступать с посланием Федеральному собранию, что он регулярно и делает. Там не обозначено, что это должно быть перед новым годом, там нет дат", — пояснила Валентина Матвиенко.
В 2018 году Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в марте.
Послание президента — ежегодная речь, обращённая к членам парламента, в которой он оценивает положение дел в государстве и указывает основные направления политики руководства страны. Обязанность выступать с посланием закреплена в Конституции РФ.
Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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