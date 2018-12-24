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Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские сенаторы готовы направить делегацию в США, если поступит такое приглашение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам года.
Она отметила, что в Совфеде неоднократно заявляли о готовности к таким переговорам в любом формате, "считая, что это, в любом случае, очень важно".
"И если подтвердится намерение сената Конгресса США пригласить нашу делегацию, мы, безусловно, направим такую делегацию", — сказала Матвиенко.
Она напомнила, что ранее у российских парламентариев уже были планы посещения Вашингтона. "Были согласованы некие предварительные даты, затем, после выборов, они изменились", — сказала глава верхней палаты, добавив, что такие визиты требуют "очень серьезной, тщательной проработки, переговоров, деталей".
"Мы будем для этого продолжать прилагать усилия", — заключила Валентина Матвиенко.
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Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , Конгресс США , США
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