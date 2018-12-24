Матвиенко: Россия обязана зеркально ответить в связи с ситуацией с RT

По ее словам, решение британского медиарегулятора Ofcom — "это просто убедительное свидетельство того, что со свободой слова, с европейскими ценностями на Западе стало очень плохо, что выстраивается такая пропагандистская машина, которая еще жестче, чем это было в Советском Союзе".

Матвиенко констатировала, что принимаемые британскими властями решения "зашкаливают по цинизму".

"Ведь на самом деле никаких претензий к RT с точки зрения нарушения британского законодательства не предъявлено. Есть некое субъективное суждение о том, что несбалансированная идет информация, — сказала она. — Давайте посмотрим западное вещание о России, давайте посмотрим западные редакции, которые работают в России. Там вообще трудно найти хотя бы один материал, который был сбалансирован".

"Мы не вводили никаких ограничительных мер в отношении средств массовой информации, но при вот таком отношении к нашему российскому СМИ, в частности RT, мы просто обязаны принять зеркальные меры, иначе это уже совсем будет нечестно", — указала спикер.

При этом она раскритиковала газету Times за публикацию фамилий и фотографий российских журналистов, работающих в Великобритании.

"Это уже вмешательство в личную жизнь журналистов, это создание угрозы их жизни", — убеждена она.