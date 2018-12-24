Россия должна принять зеркальные меры в отношении работающих на российской территории британских СМИ из-за ситуации, которая сложилась вокруг телеканала RT. Об этом заявила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции, посвященной итогам осенней сессии верхней палаты парламента.
По ее словам, решение британского медиарегулятора Ofcom — "это просто убедительное свидетельство того, что со свободой слова, с европейскими ценностями на Западе стало очень плохо, что выстраивается такая пропагандистская машина, которая еще жестче, чем это было в Советском Союзе".
Матвиенко констатировала, что принимаемые британскими властями решения "зашкаливают по цинизму".
"Ведь на самом деле никаких претензий к RT с точки зрения нарушения британского законодательства не предъявлено. Есть некое субъективное суждение о том, что несбалансированная идет информация, — сказала она. — Давайте посмотрим западное вещание о России, давайте посмотрим западные редакции, которые работают в России. Там вообще трудно найти хотя бы один материал, который был сбалансирован".
"Мы не вводили никаких ограничительных мер в отношении средств массовой информации, но при вот таком отношении к нашему российскому СМИ, в частности RT, мы просто обязаны принять зеркальные меры, иначе это уже совсем будет нечестно", — указала спикер.
При этом она раскритиковала газету Times за публикацию фамилий и фотографий российских журналистов, работающих в Великобритании.
"Это уже вмешательство в личную жизнь журналистов, это создание угрозы их жизни", — убеждена она.
Роскомнадзор в пятницу сообщил о начале проверки интернет-ресурсов Би-би-си и канала BBC World News на предмет соблюдения российского законодательства в связи с решением британского медиарегулятора о нарушении каналом RT правил вещания. В пресс-службе Би-би-си сообщили, что компания считает, что не нарушает законодательства России.