Больше не «братья». Лукашенко сделал заявление по России

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Лукашенко отказался называть Россию братским государством 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 1 час назад
На совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался называть Россию братским государством, так как в Кремле якобы отношения двух стран таковыми уже не воспринимаются.
«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — приводятся слова Лукашенко на официальном сайте президента Белоруссии.
Путин встретится с Лукашенко
Лукашенко добавил, что «всесторонний характер» отношений имеет серьезное значение и для России, и для Белоруссии. Кроме того, по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в плане отношений как с братским государством решения приняты, отметил президент Белоруссии.
«И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются», — заявил он.
Лукашенко также заявил, что в середине этого года Россия отвергла все предложения Белоруссии по ценам на газ и налоговому маневру.
Во вторник Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным.
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Политика , Видео , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Москва
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