Пашинян планирует встретиться с Путиным в Москве 27 декабря

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян посетит Москву 27 декабря, он планирует обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба главы армянского правительства.

"И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 27 декабря совершит рабочий визит в Москву, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Будут обсуждены вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах", — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер анонсировал встречу с Пашиняном на своей большой пресс-конференции.