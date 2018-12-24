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Пашинян планирует встретиться с Путиным в Москве 27 декабря 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян посетит Москву 27 декабря, он планирует обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба главы армянского правительства.
"И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 27 декабря совершит рабочий визит в Москву, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Будут обсуждены вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах", — говорится в сообщении.
Ранее российский лидер анонсировал встречу с Пашиняном на своей большой пресс-конференции.
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Политика , В мире , Кавказ , Владимир Путин , Москва
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