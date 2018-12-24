Лавров рассказал, что нужно для решения проблем Корейского полуострова

"Постоянно обсуждаем со всеми вовлеченными странами вопрос о необходимости налаживания контактов в многостороннем формате, по аналогии с прежним шестисторонним процессом, по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Конечно, не настаиваем на том, чтобы его работа была восстановлена в том же виде. Но в принципиальном плане уверены, что решить весь комплекс проблем субрегиона можно лишь на многосторонней основе, сообща", — сказал Лавров.

По его словам, Москва налаживает эту работу "в различных конфигурациях", и уже "есть определенные результаты". В качестве примера министр привел состоявшуюся в октябре первую встречу заместителей министров иностранных дел России, Китая и КНДР, по итогам которой стороны изложили общие подходы к корейскому урегулированию в совместном коммюнике.

"Открыты к присоединению к такому формату других государств, а также к российскому участию в других возможных многосторонних мероприятиях. Надеюсь, что итогом работы со всеми партнерами станет создание единого многостороннего механизма по поддержанию мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Видим в нем большой потенциал — возможно, лидеры государств региона начнут встречаться на регулярной основе, проводить региональные саммиты, как это происходит в рамках других региональных и международных структур", — добавил Лавров.

Шестисторонние переговоры о ядерной проблеме КНДР, которые велись в Пекине с 2003 по 2009 годы, зашли в тупик, в частности, из-за выдвижений некоторыми участниками вопросов, не имеющих прямого отношения к ядерному оружию. Япония со свой стороны усиленно требовала решения двусторонних проблем с КНДР, в том числе о похищенных японцах.

Россия и Китай ранее предложили план "двойного замораживания" для решения северокорейской проблемы. Он предусматривает мораторий на ядерные испытания и пуски ракет КНДР с одной стороны, и на проведение в регионе учений Южной Кореи и США, с другой. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающие неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать "дорожную карту" постепенного восстановления доверия.