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Россия не сворачивала отношения с Украиной, заявил Лавров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва не предпринимала и не собирается предпринимать односторонних действий по сворачиванию отношений с Киевом, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы односторонних действий по сворачиванию отношений с Украиной не предпринимали и предпринимать не собираемся. Наоборот, выступаем за сохранение и создание условий для возрождения многоплановых связей и контактов", — сказал министр.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Позже на Украине был принят закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года.
Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис. Несмотря на это, Украина ввела против РФ ряд санкций.
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Комментарии1
Политика , Украина , Сергей Лавров , МИД , Верховная Рада , РИА Новости , Москва
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