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Лавров призвал к постепенному пересмотру санкций в отношении КНДР 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Речь о том, чтобы сразу отменить все санкции против КНДР, не идет, но затягивать с их пересмотром нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаем, что постепенный пересмотр санкций в отношении КНДР должен стать важной частью данных процессов (урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова — ред.). Речь не идет о том, чтобы отменять международные рестрикции одномоментно — это станет возможным одновременно с достижением полной денуклеаризации Корейского полуострова. Но нельзя и затягивать с запуском пересмотра существующего режима санкций", — заявил министр в интервью РИА Новости.
Позитивная динамика на Корейском полуострове отмечается с начала этого года и связана с активизацией диалога Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в апреле первый за 11 лет саммит. По итогам встречи была подписана декларация, зафиксировавшая стремление сторон добиваться полной денуклеаризации полуострова и объявить об окончании войны.
Идут и контакты по линии КНДР — США. Первый в истории саммит этих стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.
На фоне позитивной динамики Москва заявляла о намерении поднять вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР. Введенный в конце 2017 года пакет стал самым жестким за все время действия международных санкций против Пхеньяна и предполагает не только строгое ограничение торговли с Северной Кореей, но и отказ третьих стран от северокорейской рабочей силы.
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Политика , Чен Ким , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Администрация США , РИА Новости , КНДР
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