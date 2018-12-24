Лавров призвал к постепенному пересмотру санкций в отношении КНДР

"Считаем, что постепенный пересмотр санкций в отношении КНДР должен стать важной частью данных процессов (урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова — ред.). Речь не идет о том, чтобы отменять международные рестрикции одномоментно — это станет возможным одновременно с достижением полной денуклеаризации Корейского полуострова. Но нельзя и затягивать с запуском пересмотра существующего режима санкций", — заявил министр в интервью РИА Новости.

Позитивная динамика на Корейском полуострове отмечается с начала этого года и связана с активизацией диалога Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели в апреле первый за 11 лет саммит. По итогам встречи была подписана декларация, зафиксировавшая стремление сторон добиваться полной денуклеаризации полуострова и объявить об окончании войны.

Идут и контакты по линии КНДР — США. Первый в истории саммит этих стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

На фоне позитивной динамики Москва заявляла о намерении поднять вопрос о смягчении санкций в отношении КНДР. Введенный в конце 2017 года пакет стал самым жестким за все время действия международных санкций против Пхеньяна и предполагает не только строгое ограничение торговли с Северной Кореей, но и отказ третьих стран от северокорейской рабочей силы.