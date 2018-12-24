Лавров высказался о новой встрече Путина и Трампа 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему "трудно сказать", когда состоится очередная встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Лавров напомнил, что Путин заявлял по итогам саммита G20 в Аргентине, что российская сторона готова к переговорам на высшем уровне. Тогда запланированная встреча лидеров стран не состоялась из-за инцидента в Керченском проливе — американская сторона посчитала, что Россия проявила "агрессию" в отношении украинских моряков.
"Сейчас трудно сказать, где и когда такой контакт [на уровне президентов США и России] может состояться", — заключил Лавров.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча Трампа и Путина невозможна, пока российская сторона удерживает украинские корабли.