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Лавров высказался о новой встрече Путина и Трампа 

Газета.Ru + ещё 1 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему "трудно сказать", когда состоится очередная встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Лавров напомнил, что Путин заявлял по итогам саммита G20 в Аргентине, что российская сторона готова к переговорам на высшем уровне. Тогда запланированная встреча лидеров стран не состоялась из-за инцидента в Керченском проливе — американская сторона посчитала, что Россия проявила "агрессию" в отношении украинских моряков.
"Сейчас трудно сказать, где и когда такой контакт [на уровне президентов США и России] может состояться", — заключил Лавров.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что встреча Трампа и Путина невозможна, пока российская сторона удерживает украинские корабли.
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Политика , США , Джон Болтон , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин
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