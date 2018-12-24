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Лавров: США не смогут сделать из России инструмент обслуживания своих интересов 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские власти желают сделать из России инструмент обслуживания интересов США, однако Вашингтон не достигнет успеха в подобном.
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
«Нас демонизируют, чтобы держать в дисциплине Европу и крепить евроатлантическую связку… Да и попытки инспирировать смену власти в нашей стране или изменение российской политики — а такой иллюзией в Вашингтоне страдают многие — продиктованы желанием сделать из нас инструмент обслуживания интересов США», — пояснил он.
Министр отметил, что в Соединённых Штатах даже абсолютно серьёзно обсуждают возможность использования России против Китая, чтобы обернуть данную конфронтацию в свою пользу.
«Мы знаем страны, которые американцам удалось принудить к такой роли (инструмента. — RT), но, разумеется, с нами этого не получится», — добавил Лавров.
Как указал глава российского МИД, в настоящий момент американские власти рассматривают Россию как объект и пока подобный подход не изменится, отношения между двумя странами не поменяются.
Вместе с этим министр заявил о готовности российской стороны выстраивать контакты с американскими партнёрами, так как «потенциал созидательного двустороннего взаимодействия огромен».
В конце ноября Лавров подтвердил намерение России выстраивать конструктивный диалог с США.
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Комментарии4
Политика , США , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости
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