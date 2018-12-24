Лавров: США не смогут сделать из России инструмент обслуживания своих интересов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские власти желают сделать из России инструмент обслуживания интересов США , однако Вашингтон не достигнет успеха в подобном.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости

«Нас демонизируют, чтобы держать в дисциплине Европу и крепить евроатлантическую связку… Да и попытки инспирировать смену власти в нашей стране или изменение российской политики — а такой иллюзией в Вашингтоне страдают многие — продиктованы желанием сделать из нас инструмент обслуживания интересов США», — пояснил он.

Министр отметил, что в Соединённых Штатах даже абсолютно серьёзно обсуждают возможность использования России против Китая, чтобы обернуть данную конфронтацию в свою пользу.

«Мы знаем страны, которые американцам удалось принудить к такой роли (инструмента. — RT), но, разумеется, с нами этого не получится», — добавил Лавров.

Как указал глава российского МИД , в настоящий момент американские власти рассматривают Россию как объект и пока подобный подход не изменится, отношения между двумя странами не поменяются.

Вместе с этим министр заявил о готовности российской стороны выстраивать контакты с американскими партнёрами, так как «потенциал созидательного двустороннего взаимодействия огромен».

В конце ноября Лавров подтвердил намерение России выстраивать конструктивный диалог с США.