Фургал прокомментировал перенос столицы ДФО во Владивосток

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток , подчеркнув, что важен не "столичный" статус Хабаровска , а наличие программы развития города.

Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Полпред в ДФО Юрий Трутнев указывал, что перенос столицы округа может занять около года.

"Нужно всем консолидироваться и понять: есть название столицы, нет названия, город от этого не будет ни хуже, ни лучше развиваться. Спровоцирует ли это отток населения? Отток населения провоцирует не название, а условия лучше", — заявил губернатор журналистам.

По его словам, нужно разрабатывать программу развития города и края так, чтобы "мы звучали пусть не как столица, но как город, в котором развивается промышленность, наука, образование, здравоохранение".