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Фургал прокомментировал перенос столицы ДФО во Владивосток 

РИА Новости + ещё 8 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прокомментировал перенос столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток, подчеркнув, что важен не "столичный" статус Хабаровска, а наличие программы развития города.
Президент РФ Владимир Путин в декабре подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток. Полпред в ДФО Юрий Трутнев указывал, что перенос столицы округа может занять около года.
"Нужно всем консолидироваться и понять: есть название столицы, нет названия, город от этого не будет ни хуже, ни лучше развиваться. Спровоцирует ли это отток населения? Отток населения провоцирует не название, а условия лучше", — заявил губернатор журналистам.
По его словам, нужно разрабатывать программу развития города и края так, чтобы "мы звучали пусть не как столица, но как город, в котором развивается промышленность, наука, образование, здравоохранение".
"Если рассматривать с точки зрения потерь финансовых, то никаких потерь финансовых (от переноса столицы ДФО — ред.), конечно, нет. Столица (ДФО), само название, в материальном плане не давало ничего, никаких денег это не забирало и не добавляло. Никаких дополнительных субсидий или транспорта, или денег из федерального центра на это не поступало ни копейки", — отметил Фургал.
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Комментарии1
Политика , Юрий Трутнев , Владимир Путин , Хабаровск , Хабаровский Край
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