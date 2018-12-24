Bloomberg узнал о письме сына Каддафи Путину с просьбой о политической поддержке

Эту встречу предваряло общение представителей Москвы с Каддафи по видеосвязи вскоре после его освобождения из тюрьмы по амнистии. Откуда именно он выходил на связь, не известно, отмечает источник агентства. Собеседники уточняют, что у Каддафи-младшего есть президентские амбиции и он ищет в России как финансовую помощь, так и посредничество для создания коалиций с другими центрами власти в Ливии. В соответствии с планом ООН по объединению Ливии выборы в стране могут состояться в 2019 г.

Президентские амбиции есть и у командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара, который до недавнего времени считался фаворитом Кремля. Он контролирует как большую часть нефтедобычи на востоке страны, так и заключение соглашений с иностранными компаниями. Отмечается, что с 2016 г. он был частым гостем в Москве, но столицу России регулярно посещал и премьер-министр правительства национального единства Файез аль-Саррадж, поддержанный ООН, говорят собеседники агентства.

Несмотря на политические связи Москвы с базирующимся в Тобруке Хафтаром, бизнес, как подчеркивают источники, ведет диалог исключительно с располагающимся в Триполи правительством национального единства Сарраджа. Речь идет о возобновлении контрактов, обсуждение которых началось еще при жизни Муаммара Каддафи. В частности о строительстве высокоскоростной железнодорожной линии от Бенгази до Сирта за $2,5 млрд В октябре на переговоры с «Газпромом» «Татнефтью» о судьбе сырьевых проектов в Москву прилетал гендиректор Ливийской национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла. «Роснефть» согласилось инвестировать в геологоразведку и добычу в Ливии, а также закупать нефть.

Россия не спешит сделать ставку на кого-то одного из потенциальных участников президентской гонки, оставляя открытыми все возможности, отмечают собеседники.