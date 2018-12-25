Строительство моста через Лену в Якутии может начаться в 2020 году

Ранее на пресс-конференции президента России Владимира Путина был затронут вопрос о рентабельности строительства мостового перехода через реку Лену в Якутии. Глава государства призвал сопоставить расходы и результат, который будет достигнут в случае строительства данного объекта. После этого Николаев заявил, что мост через Лену в перспективе соединит БАМ и Северный морской путь и свяжет Якутию с соседними регионами. По мнению Николаева, мост нужен не только Якутску, но и всему Дальнему Востоку.

"Минтранс говорил о начале разработки проектно-сметной документации в 2019 году. Проект будет разрабатываться, и мы надеемся, что если все пойдет по тому графику, который мы для себя определили, то в 2019 году будет проведен уже конкурс по концессионному соглашению, и определится победитель, который будет проектировать сам мост. И тогда в 2020 году начнется уже непосредственно строительство", — сказал Николаев.

Он напомнил, что на днях прошел научно-технический совет Росавтодора, на котором представили концепции строительства моста два консорциума. "После этого уже будет доклад министерству транспорта РФ, а потом уже доклад на имя президента", — отметил глава Якутии.

По его словам, проект моста будет отбираться не только по стоимости, но и по степени проработанности и техническим характеристикам. "Потому что Лена — непростая река, там сложнейший ледоход, двух— трехметровые льдины, эту мощь просто надо видеть. Под Якутском река разливается почти на 20 километров, это огромная территория, забитая льдом. Для любого моста это огромное испытание. Поэтому инженерная проработка моста очень важна при реализации данного проекта", — пояснил Николаев.