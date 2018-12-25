Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство моста через Лену в Якутии может начаться в 2020 году 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) может стартовать в 2020 году, если разработка проектно-сметной документации начнется в 2019 году, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Айсен Николаев.
Ранее на пресс-конференции президента России Владимира Путина был затронут вопрос о рентабельности строительства мостового перехода через реку Лену в Якутии. Глава государства призвал сопоставить расходы и результат, который будет достигнут в случае строительства данного объекта. После этого Николаев заявил, что мост через Лену в перспективе соединит БАМ и Северный морской путь и свяжет Якутию с соседними регионами. По мнению Николаева, мост нужен не только Якутску, но и всему Дальнему Востоку.
"Минтранс говорил о начале разработки проектно-сметной документации в 2019 году. Проект будет разрабатываться, и мы надеемся, что если все пойдет по тому графику, который мы для себя определили, то в 2019 году будет проведен уже конкурс по концессионному соглашению, и определится победитель, который будет проектировать сам мост. И тогда в 2020 году начнется уже непосредственно строительство", — сказал Николаев.
Он напомнил, что на днях прошел научно-технический совет Росавтодора, на котором представили концепции строительства моста два консорциума. "После этого уже будет доклад министерству транспорта РФ, а потом уже доклад на имя президента", — отметил глава Якутии.
По его словам, проект моста будет отбираться не только по стоимости, но и по степени проработанности и техническим характеристикам. "Потому что Лена — непростая река, там сложнейший ледоход, двух— трехметровые льдины, эту мощь просто надо видеть. Под Якутском река разливается почти на 20 километров, это огромная территория, забитая льдом. Для любого моста это огромное испытание. Поэтому инженерная проработка моста очень важна при реализации данного проекта", — пояснил Николаев.
Последние новости
Посольство РФ прокомментировало прибытие корабля Британии в Одессу Запад ждет вторжения "вежливых людей" Американское СМИ: разговор Трампа и Эрдогана привел к "катастрофе"
Комментарии
Политика , Видео , Экономика , Айсен Николаев , Владимир Путин , Минтранс РФ , РИА Новости , Республика Саха (Якутия)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США оценили модернизацию «смертоносного» Ми-284
«При любых обстоятельствах»: РФ дала ЕС громкое обещание215
В Москве заявили об аресте моряков НАТО709
Лукашенко посчитали иждивенцем95
Киев остался без документов об «украинском Крыме»131
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
01:40
В Москве заявили об аресте моряков НАТО
Армия
00:54
«Ребята, которые были в Турции — везде на первом плане»
Общество
03:06
Больше не «братья». Лукашенко сделал заявление по РФ
Политика В мире
00:38
Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»
Гаджеты Интернет
04:53
Стало известно о готовности Украины к нападению
Политика
00:58
«ВСУ устроили террор населения на границе с Крымом»
В мире Украина
06:27
Глава Росстата лишился поста
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение