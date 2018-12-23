Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валуев посетовал на «чиновничий дебилизм» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, в прошлом знаменитый боксер Николай Валуев назвал ситуацию с отправкой детей чиновников города Клинцы Брянской области в Турцию за счет благотворительного фонда «чиновничьим дебилизмом».
«Господи, когда же закончится этот чиновничий Дебилизм!» — написал он в своем Twitter.
Ранее стало известно, что дети чиновников города Клинцы отправились в турецкий Демре за счет благотворительного фонда имени посла России в Турции Андрея Карлова, в том числе туда отправилась дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова, который за прошлый год заработал 66 млн рублей.
Губернатор Брянской области пообещал принять меры в связи с поездкой детей чиновников в Турцию, свою проверку ведет детский омбудсмен Анна Кузнецова. Замглавы администрации по социальным вопросам администрации города, которая отвечает за отправку детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась — по итогам прокурорской проверки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков пожаловался на клевету на пресс-конференции Путина В Израиле рассказали о цене украинской автокефалии Кадыров сказал, как хочет завершить карьеру
Политика , Николай Валуев , Анна Кузнецова , Андрей Карлов , Госдума , Брянская Область , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника620
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете600
Посольство ответило Маску на оценку российского двигателя9
Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников453
Видео
00:54
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Общество
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
00:16
Пир во время «войны»: Порошенко обвинили в мотовстве
В мире Статьи
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение