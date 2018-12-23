Песков анонсировал «Прямую линию» с Путиным

По словам представителя российского лидера, Путин ответит на вопросы россиян и журналистов перед майскими праздниками.

«Сейчас пройдёт Новый год. И уже перед майскими праздниками традиционно проходит «прямая линия». Сразу начнём готовиться к «прямой линии», — сказал он в эфире «Россия 1».

В этом году «Прямая линия» состоялась 7 июня и продолжалась четыре часа 20 минут.

Большая пресс-конференция главы государства, которая прошла 20 декабря, не избежала провокаций и лжи, писал News.ru. Это связано с тем, что на неё попали не только журналисты, но и люди, не работающие в СМИ, признал ранее Песков. Он отметил, что эти люди отняли время у настоящих журналистов и озвучивали не соответствующую действительности информацию, которую, по сути, «можно назвать клеветой».