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Песков рассказал, как Путин готовится к пресс-конференциям 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин обладает феноменальной памятью, на подготовку к ежегодной пресс-конференции у него уходит не менее трех дней, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ежегодная пресс-конференция президента прошла 20 декабря в Центре международной торговли в Москве, на нее были аккредитованы свыше 1700 представителей СМИ. Она началась в полдень и продлилась 3 часа 43 минуты. Почти за четыре часа Путин ответил на 66 вопросов 53 журналистов по российской и международной повестке дня.
"У него феноменальная память. У него феноменальная и короткая память, то есть он способен запоминать большое количество цифр, буквально два раза прочитав текст, и у него очень сильная долгая память", — сказал Песков.
По словам Пескова, на подготовку к пресс-конференции у президента уходит не менее трех дней с перерывами на важные мероприятия.
"Мы заранее запрашиваем обновленную информацию из всех министерств и ведомств. Это тоже хорошая возможность сделать обобщенную картину года. Эта картина докладывается президенту. Такой объемный том он получает справочной информации, он ее методично читает", — сказал пресс-секретарь.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЦМТ Москвы , Москва
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