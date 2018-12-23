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Песков: Путина не пугают никакие вопросы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вопросов, на которые президент России Владимир Путин боялся бы отвечать, не существует. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", вышедшей в эфир телеканала "Россия-1" в воскресенье.
"Нет, абсолютно нет", — сказал он, отвечая, есть ли вопросы, которых Путин боится.
"Он же, когда давал [задать] вопросы, знал, что украинский журналист не будет спрашивать его про успехи российской экономики", — отметил Песков. По его словам, президент также знал, что журналист "Новой газеты" "тоже не будет давать оценку тому, с каким количеством проблем удалось справиться за последние годы". "Но именно президент дал им слово", — подчеркнул Песков. "Это ли не лучшим образом показывает, что он открыт для любых серьезных вопросов и он готов на них отвечать", — отметил пресс-секретарь президента.
Песков также указал на феноменальную память Путина: "Он способен запоминать большое количество цифр, буквально, два раза прочитав текст, и у него очень сильная долгая память".
По словам Пескова, следующая встреча в формате ответов на вопросы — "Прямая линия" с президентом — пройдет перед майскими праздниками.
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ состоялась 20 декабря в Москве.
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Комментарии3
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Новая газета , Москва
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