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Медведев выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Соликамске 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на шахте в Соликамске.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
Ранее стало известно, что четыре человека задержаны по делу о ЧП в шахте Соликамска.
22 декабря на строящемся стволе шахты ПАО «Уралкалий» в Пермском крае произошло задымление. Под землёй находились 17 человек, из них восемь вышли на поверхность, ещё девять человек оказались заблокированы.
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Политика , Дмитрий Медведев , Уралкалий , Соликамск
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