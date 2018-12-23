Медведев выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Соликамске

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

Ранее стало известно, что четыре человека задержаны по делу о ЧП в шахте Соликамска.