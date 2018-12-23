Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на шахте в Соликамске.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
Ранее стало известно, что четыре человека задержаны по делу о ЧП в шахте Соликамска.
22 декабря на строящемся стволе шахты ПАО «Уралкалий» в Пермском крае произошло задымление. Под землёй находились 17 человек, из них восемь вышли на поверхность, ещё девять человек оказались заблокированы.