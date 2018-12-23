Путин реорганизовал кремлевское управление

Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции — такой указ подписал президент. Теперь оно также будет заниматься обеспечением деятельности президента по вопросам государственной миграционной политики.

"Реорганизовать управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной миграционной политики", — говорится в указе.

Среди задач реорганизованного управления — содействие президенту в определении основных направлений госполитики в области гражданства, обеспечение реализации президентом его конституционных полномочий по решению вопросов гражданства РФ и предоставления политического убежища, содействие в определении основных направлений государственной миграционной политики, обеспечение реализации президентом его конституционного полномочия по помилованию.

Управление будет консультировать и помогать комиссиям по вопросам помилования, рассматривать обращения граждан и организаций. Еще оно займется подготовкой предложений по реализации указов, распоряжений и поручений главы государства и контролем за их исполнением.

Начальник управления назначается и увольняется президентом по представлению руководителя администрации Кремля.