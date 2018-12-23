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Путин реорганизовал кремлевское управление 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции — такой указ подписал президент. Теперь оно также будет заниматься обеспечением деятельности президента по вопросам государственной миграционной политики.
"Реорганизовать управление президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной миграционной политики", — говорится в указе.
Глава администрации Кремля Антон Вайно должен в течение месяца утвердить структуру и штатное расписание структуры.
Среди задач реорганизованного управления — содействие президенту в определении основных направлений госполитики в области гражданства, обеспечение реализации президентом его конституционных полномочий по решению вопросов гражданства РФ и предоставления политического убежища, содействие в определении основных направлений государственной миграционной политики, обеспечение реализации президентом его конституционного полномочия по помилованию.
Управление будет консультировать и помогать комиссиям по вопросам помилования, рассматривать обращения граждан и организаций. Еще оно займется подготовкой предложений по реализации указов, распоряжений и поручений главы государства и контролем за их исполнением.
Начальник управления назначается и увольняется президентом по представлению руководителя администрации Кремля.
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