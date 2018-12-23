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Клинцевич: Киев впадает в маниакальное состояние 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Желание властей Украины отправить корабль ВМС Великобритании в Керченский пролив говорит о том, что киевский режим "впадает в маниакальное состояние". Так отреагировал российский сенатор Франц Клинцевич на предложение украинского замминистра Юрия Грымчака "проверить реакцию РФ".
"Само же предложение еще раз демонстрирует, какую опасность для всего мира представляет нынешний киевский режим. Это уже даже не русофобия. Режим все больше впадает в маниакальное состояние", — написал сенатор в Facebook.
Напомним, ранее три корабля ВМС Украины нарушили госграницу РФ, не подчинившись требованиям пограничников в Керченском проливе. Этот инцидент был спланированной спецоперацией СБУ. В Кремле его назвали провокацией украинских властей накануне выборов президента. Позже в Киеве заявили, что собираются еще раз направить свои корабли в Керченский пролив.
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Политика , Франц Клинцевич , СБУ , Великобритания
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