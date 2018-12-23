В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН

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В Крыму назвали пустышкой принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову 

RT на русском 1 час назад
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT решение Генассамблеи ООН принять предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека на полуострове.
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму
«То, что Украина пытается там продвинуть и показать якобы какие-то нарушения прав человека в Крыму, — это всё выдумки и не соответствует ни в коей мере положению дел на полуострове. И когда Генассамблея принимает подобные резолюции, происходит полная дискредитация такой влиятельной международной площадки, которая, наоборот, должна быть примером объективности с точки зрения происходящих там процессов», — сказал он.
По словам Ганжары, подобные решения показывают, что Организация Объединённых Наций под влиянием США и Украины стала «площадкой игры в одни ворота».
«Те голосования, которые проходят, важны для нас, поскольку мы всё же видим, что позиция сдвигается в нашу сторону. Да, резолюции принимаются, но если суммировать количество проголосовавших против и воздержавшихся, то большинство стран мира осознают, что всё это пустышки. И эти резолюции действительно противоречат реальной ситуации», — заключил парламентарий.
Ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.
RT на русском: последние новости
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Комментарии124
Политика , Видео , Генассамблея ООН , ООН , Республика Крым
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