В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН

В Крыму назвали пустышкой принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову

Ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму.

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