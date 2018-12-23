Путин поздравил императора Японии с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем императора Японии Акихито. Телеграмма с поздравлением была опубликована на официальном сайте Кремля.

Также российский лидер поздравил Акизато с наступающим Новым годом и пожелал ему и членам императорской семьи "доброго здоровья и благополучия, а всем жителям Японии — счастья и процветания".

"Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Хотел бы выразить уверенность, что российско-японские отношения будут и впредь развиваться на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско— Тихоокеанском регионе", — говорится в телеграмме.

23 декабря императору Японии исполнилось 85 лет.

Ранее сообщалось, что император Японии дал последнюю пресс-конференцию на своем посту.