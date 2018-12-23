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Украина испугалась "кровавого замеса" с Россией
Украина испугалась "кровавого замеса" с Россией

Путин поздравил императора Японии с юбилеем 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летним юбилеем императора Японии Акихито. Телеграмма с поздравлением была опубликована на официальном сайте Кремля.
Также российский лидер поздравил Акизато с наступающим Новым годом и пожелал ему и членам императорской семьи "доброго здоровья и благополучия, а всем жителям Японии — счастья и процветания".
"Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения. Хотел бы выразить уверенность, что российско-японские отношения будут и впредь развиваться на благо наших народов и в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско— Тихоокеанском регионе", — говорится в телеграмме.
23 декабря императору Японии исполнилось 85 лет.
Ранее сообщалось, что император Японии дал последнюю пресс-конференцию на своем посту.
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